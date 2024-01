Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Freitagmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 220,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 220,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 220,50 EUR ab. Bei 221,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 14.985 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 158,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,10 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 226,75 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

