Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 224,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 224,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 224,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 221,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.401 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 223,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

