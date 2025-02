Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 255,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 255,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 254,70 EUR. Bei 255,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.737 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 265,60 EUR markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,67 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,64 EUR fest.

