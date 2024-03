Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 236,60 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 236,60 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 236,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,00 EUR. Bisher wurden heute 6.671 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,44 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,99 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 6,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 224,78 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

