Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 239,00 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 239,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 239,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.472 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,00 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 33,66 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 224,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

