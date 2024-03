Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 237,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 237,30 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 237,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 237,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 345 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,14 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 49,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 224,78 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,53 EUR je Aktie.

