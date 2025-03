Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 267,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 267,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 268,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.825 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 268,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,63 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

