Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stärker

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 266,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 266,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.535 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 266,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,71 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Am 12.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

