Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 239,70 EUR nach.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 239,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 238,50 EUR. Bei 240,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 55.508 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,03 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,22 EUR fest.

