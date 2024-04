Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 241,00 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 241,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 239,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,70 EUR. Bisher wurden heute 8.559 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

