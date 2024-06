Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Mittag positiv

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 230,40 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 230,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.759 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,97 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,42 EUR fest.

