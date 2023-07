Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 192,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 192,25 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 192,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 192,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.566 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 7,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,50 EUR am 06.07.2022. Mit Abgaben von 31,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 194,30 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.333,43 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Hannover Rück am 09.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Was Analysten von der Hannover Rück-Aktie erwarten

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie