Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 268,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 268,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 268,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,80 EUR. Bisher wurden heute 6.496 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,02 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,62 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

