Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 196,90 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 196,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,95 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 194,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.454 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 206,80 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 143,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 37,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 199,90 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,19 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Am 11.11.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,19 EUR fest.

