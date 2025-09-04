Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 245,00 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 245,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 244,80 EUR. Bei 247,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.712 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 19,43 Prozent zulegen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 3,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,74 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 296,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,21 EUR je Hannover Rück-Aktie.

