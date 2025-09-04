DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Hannover Rück im Blick

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

05.09.25 09:26 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 246,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 246,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 247,40 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 246,40 EUR. Bei 247,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.480 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 18,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,74 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 296,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Barclays Capital beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Underweight

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

August 2025: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

