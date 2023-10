Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Hannover Rück im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 206,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 206,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 206,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 205,40 EUR. Bei 206,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 7.650 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,47 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,90 EUR am 22.10.2022. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 37,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,02 EUR, nach 3,19 EUR im Vorjahresvergleich.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

