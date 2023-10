Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Hannover Rück im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 207,20 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 207,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 207,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.818 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 215,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 149,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 38,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,11 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,20 EUR fest.

