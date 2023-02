Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 178,65 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,65 EUR nach. Bei 179,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.712 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 193,20 EUR erreichte der Titel am 05.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,01 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,51 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.908,99 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.155,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,65 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

