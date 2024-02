Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 225,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 225,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.110 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 229,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,86 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,75 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,05 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus

Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester