Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 259,00 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 259,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 259,20 EUR zu. Bei 253,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.893 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,67 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 279,71 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,64 EUR je Aktie aus.

