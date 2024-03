Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 239,50 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 239,50 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 239,90 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 238,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.862 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 240,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 0,21 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 33,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,78 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

