Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 267,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 267,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,60 EUR. Mit einem Wert von 267,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.373 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 269,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,73 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

