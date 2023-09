Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Mittwochmittag ein

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 195,30 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 195,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 195,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.467 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 206,80 EUR. 5,89 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (143,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 199,90 EUR an.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Experten prognostizieren positive Aussichten für Rückversicherungsunternehmen

Experten sehen gute Perspektiven für Rückversicherer

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Hannover Rück-Investment verdient