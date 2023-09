Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Verlusten

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 196,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 196,50 EUR. Bei 196,45 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 197,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 849 Hannover Rück-Aktien.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 143,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 37,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 199,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.08.2023. Das EPS belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 3,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Experten prognostizieren positive Aussichten für Rückversicherungsunternehmen

Experten sehen gute Perspektiven für Rückversicherer

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Hannover Rück-Investment verdient