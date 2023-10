Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 208,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 208,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 209,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,10 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 43.964 Aktien.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,20 EUR an. Gewinne von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,90 EUR am 22.10.2022. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 28,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,11 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Am 11.11.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX liegt letztendlich im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot