Aktienkurs im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag auf grünem Terrain

06.10.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 261,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
262,20 EUR 3,60 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 261,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 264,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 259,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.209 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 10,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 235,90 EUR am 08.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 295,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
10:21Hannover Rück BuyUBS AG
09:01Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
