Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Hannover Rück hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 221,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 221,30 EUR. Bei 222,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 220,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.461 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2023 bei 222,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 28,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,44 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,07 EUR fest.

