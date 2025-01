Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Dienstagvormittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 247,50 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 247,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 247,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 248,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.633 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 265,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 272,57 EUR.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,53 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

