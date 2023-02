Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 180,35 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,45 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.508 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 37,30 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,51 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.908,99 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.155,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Hannover Rück die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

