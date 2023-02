Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 178,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,45 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.064 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2023 bei 193,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 7,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 36,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 193,51 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.908,99 EUR – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7.155,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 11,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie verliert kräftig: Hannover Rück enttäuscht mit Ausblick - Gewinnziel 2022 erreicht

Januar 2023: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Dezember 2022: So schätzen Experten die Hannover Rück-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück