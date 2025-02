Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 253,10 EUR ab.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 253,10 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.774 Hannover Rück-Aktien.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 265,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,46 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,67 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy