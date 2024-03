Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 241,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 241,30 EUR. Bei 241,80 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 239,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.183 Stück gehandelt.

Am 07.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 52,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,53 EUR je Hannover Rück-Aktie.

