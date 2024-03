Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 241,10 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 242,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.918 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 242,50 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,53 EUR je Aktie aus.

