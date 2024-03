Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 240,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 240,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 241,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 239,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.776 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,94 EUR, nach 1,84 EUR im Vorjahresvergleich.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

