Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 264,90 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 264,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 261,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 264,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.777 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,60 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,77 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,73 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 6,71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

