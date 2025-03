Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 262,90 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 262,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 262,70 EUR. Bei 264,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 11.675 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,73 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

