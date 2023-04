Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag im Aufwind

Das Papier von Hannover Rück legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 182,80 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,95 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,35 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.064 Stück gehandelt.

Bei 193,20 EUR erreichte der Titel am 05.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 39,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 194,34 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 8.908,99 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6.142,70 EUR umsetzen können.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück