Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,2 Prozent auf 246,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,2 Prozent auf 246,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 238,00 EUR. Bei 238,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 27.280 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 281,60 EUR erreichte der Titel am 03.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 15,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,38 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,31 EUR im Jahr 2025 aus.

