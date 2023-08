Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Nachmittag an Boden

Hannover Rück im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 192,40 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 192,40 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,60 EUR. Bei 192,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.725 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 141,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 26,30 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,30 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,79 EUR je Aktie aus.

