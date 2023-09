Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 200,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 200,20 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,50 EUR. Bei 197,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 19.497 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Bei 143,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,42 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 199,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Hannover Rück dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,19 EUR je Aktie belaufen.

