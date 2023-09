Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Donnerstagvormittag

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 197,70 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 197,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 197,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.433 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (143,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 199,90 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

