Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 205,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 205,20 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 204,30 EUR. Bei 204,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 11.679 Aktien.

Am 02.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,56 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,73 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 203,57 EUR.

Am 09.08.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,26 EUR je Aktie.

