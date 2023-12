Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursplus

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 219,70 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 219,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 220,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.361 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 222,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,83 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

