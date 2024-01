Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Boden

Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten schaut sich Ingmar Königshofen heute ab 18 Uhr an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Warren Buffett's Berkshire Hathaway Resolves Legal Dispute Over Alleged Buyout Terms Violation With Pilot Travel Centers

Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Plus

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute im Fokus

QIAGEN will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten. IG Metall erwartet harte Tarifrunde bei Volkswagen. Kabinenteil im Flug abgerissen - US-Airline lässt Boeings am Boden. US-Elektroautobauer Tesla wendet sich gegen Tarifbindung - Bürgervotum zur Erweiterung. Microsoft: 1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System. Positive Studiendaten für Novartis-Krebsmittel Scemblix.