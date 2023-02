Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 181,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 184,25 EUR. Bei 182,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 100.451 Stück.

Bei 193,20 EUR markierte der Titel am 05.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,85 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 131,35 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,48 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,51 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.908,99 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7.155,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,65 EUR je Aktie aus.

