Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 229,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 229,80 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,30 EUR ab. Mit einem Wert von 230,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.515 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 231,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 224,78 EUR an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

