Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Mittwochnachmittag zu

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 182,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 182,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 181,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.584 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2023 auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,38 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 131,35 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 39,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,79 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 18.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,69 EUR je Hannover Rück-Aktie.

