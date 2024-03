Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag ohne große Veränderung

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 242,10 EUR an der Tafel.

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 242,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 241,60 EUR. Mit einem Wert von 243,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.896 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 243,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,78 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

