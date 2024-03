Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 240,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 240,50 EUR. Bei 240,50 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.717 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 243,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 34,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,78 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren